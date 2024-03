SORTIE NATURE A LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS DU DOMAINE DE RESTINCLIÈRES Prades-le-Lez, samedi 4 mai 2024.

Découverte des chauves-souris du domaine de Restinclières

Gratuit Sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières, dans la rubrique agenda http://domainederestinclieres.herault.fr à partir de 5 ans Prévoir un pique-nique et lampes frontales

Samedi 4 mai de 19h à 21h30

RDV sur le parvis du château en face le jardin à la française

Venez découvrir les secrets de ces mammifères volants surprenants et mystérieux au travers du jeu de société « Chauve-qui-peut », d’une visite d’abris et d’une balade au détecteurs à la tombée de la nuit pour les écouter et les observer.

Avec le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon Contact pour le jour de la sortie: Antonin Wilmart: 06 45 17 01 29

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

