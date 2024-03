Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier Montbrun-les-Bains, mardi 2 juillet 2024.

Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier Montbrun-les-Bains Drôme

Guidé par le producteur, venez récolter et distiller votre lavande … et repartez avec votre propre flacon d’huile essentielle. Durée 2 heures 30.

Activité animée en français et anglais.

11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 14:30:00

fin : 2024-08-14 17:00:00

Distillerie Aroma Plantes à Sault

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montbrun@baronnies-tourisme.com

L’événement Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale