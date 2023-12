Marché de l’été Sortie du village Carlucet, 13 août 2024, Carlucet.

Carlucet Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 17:00:00

fin : 2024-08-13 23:00:00

Marché de producteurs locaux tous les mardis durant la pleine saison touristique, en juillet et août. Lampions et une programmation musicale, type Guinguette..

Sortie du village

Carlucet 46500 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Vallée de la Dordogne