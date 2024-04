Sortie découverte du littoral Saint-Valery-en-Caux, lundi 26 août 2024.

Découverte de l’origine et de la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir ses habitants.

RDV à 10h parking du Casino. Animée par CARDERE. Adapté pour les familles, prévoir des bottes.

Gratuit, sur réservation

Début : 2024-08-26 10:00:00

fin : 2024-08-26

Parking du casino

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

