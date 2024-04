Sortie de résidence : Baal & Co Maison de quartier de Doulon Nantes, jeudi 25 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-25 15:00 –

Gratuit : non Tout public

À l’occasion de sa semaine de résidence artistique à la Maison de Quartier de Doulon, le groupe Baal & Co propose un concert « sortie de résidence » pour présenter son travail et échanger avec le public présent.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 02 40 50 60 40 https://www.facebook.com/maisondequartier.doulon/