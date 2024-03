Sophro’balade partons à la découverte de la vallée de la Bourdonnière Vallée de la Bourdonnière Avranches, jeudi 6 juin 2024.

Sophro’balade partons à la découverte de la vallée de la Bourdonnière Vallée de la Bourdonnière Avranches Manche

Explorer, pas à pas. Se réapproprier son corps, redécouvrir le plaisir de marcher et de se ressourcer dans ce cadre bucolique composé d’un bois, de champs et de ruisseaux.

Lors d’une sophro’balade, une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise, de détente, et d’évasion.

Lieu de rendez-vous précis indiqué lors de l’inscription.

Explorer, pas à pas. Se réapproprier son corps, redécouvrir le plaisir de marcher et de se ressourcer dans ce cadre bucolique composé d’un bois, de champs et de ruisseaux.

Lors d’une sophro’balade, une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise, de détente, et d’évasion.

Lieu de rendez-vous précis indiqué lors de l’inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:30:00

fin : 2024-06-06

Vallée de la Bourdonnière Saint Martin-des-Champs

Avranches 50300 Manche Normandie

L’événement Sophro’balade partons à la découverte de la vallée de la Bourdonnière Avranches a été mis à jour le 2024-03-25 par OT MSM Normandie BIT Genêts