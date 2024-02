SOOLKING ZENITH D’AMIENS Amiens, samedi 19 octobre 2024.

Abderraouf Derradji alias Soolking est l’une des plus grandes pop stars francophones au monde.Né en Algérie, Soolking était danseur et même batteur dans un groupe de rock avant de s’installer à Paris où sa carrière rap et R&B décolle. La fusion intercontinentale polyglotte des styles caractérise sa musique d’extrêmement populaire. C’est un mélange de road rap français, de R&B, de reggaeton et de raï aux mélodies addictives. Un style libre incarné par le titre «Guerilla», sorti en 2018 combinant de nombreux aspects uniques et attrayants de son travail. À partir de ce moment, Soolking a continué à sortir des hits qui ont consolidé sa place dans les tops Hip-hop français.Son dernier single Casanova ft. Gazo, sorti le 6 juillet 2023, cumule plus de 130 millions de streams dans le monde, 120 millions de vues sur le clip et était n°1 des charts single français pendant 7 semaines successives. En parallèle de ce succès planétaire, Soolking continue de développer sa carrière internationale à travers des performances live. Sa tournée européenne débutera en avril 2024 et se produira à Paris le 25 mai à l’Accor Arena. Soolking retrouvera son public français dès octobre de 2024 pour une tournée des Zéniths !

Tarif : 39.50 – 69.50 euros.

Début : 2024-10-19 à 20:00

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80