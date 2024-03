SONATA ARCTICA FIREWIND LA RAYONNE Villeurbanne, mercredi 2 octobre 2024.

Acteur majeur du power metal dans le monde depuis près de 30 ans, SONATA ARCTICA sillonne la planète à la rencontre de ses fans toujours plus nombreux ! Ils seront en France pour deux concerts uniquement à Paris et Lyon, afin de vous présenter leur nouvel album CLEAR COLD BEYOND. Nous retrouvons également FIREWIND et SERIOUS BLACK à l’affiche, de quoi passer une soirée intense en émotion !

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-10-02 à 19:00

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69