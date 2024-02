SON ET LUMIERE DE BON-REPOS ABBAYE DE BON REPOS BON REPOS SUR BLAVET, mercredi 7 août 2024.

Le son et lumière de Bon-ReposChaque été depuis plus de 35 ans, le site de l’Abbaye de Bon Repos devient le théâtre d’une reconstitution historique reconnue comme étant l’une des plus importantes en France. 350 figurants, une scène de 8000 m2, 2 heures de spectacle, 30 cavaliers, des chars, charrettes, carrosses, des animaux de la ferme participent à cette impressionnante mise en scène. Rythmées par une envoûtante bande musicale et des effets pyrotechniques, illustrées par la projection d’images géantes sur la façade de l’Abbaye, les scènes vous entraînent dans un spectacle haletant, riche en émotions…Synopsis : Grand Thua, l’âme de Bon-Repos, sort de son sommeil millénaire. Fanch et Yffig, personnages du quotidien, sont à l’origine de ce trouble. Lors d’une partie de pêche, ils ont, par maladresse, vidé le lac où sommeillait le géant de pierre. Pour réparer cet accident et trouver l’élément brisé, Dame Luciole, gardienne du lac endormi et de la mémoire, les incite à mener une quête à travers les âges, les transportant d’un univers à l’autre, d’une époque à l’autre. Qu’a-t-il été rompu lors de cette partie de pêche ? Seuls nos deux amis ont la réponse…Infos pratiquesL’abbaye de Bon-Repos se situe dans le cadre exceptionnel de la vallée du Blavet, au pied de la forêt de Quénécan, en bordure du canal de Nantes à Brest et à proximité du Lac de Guerlédan.Accès par la RN 164 entre Mûr-de-Bretagne et Rostrenen. (Rennes, Brest : 120Km / St-Brieuc : 50km / Vannes, Dinan : 80Km / Carhaix, Pontivy : 30km)OUVERTURE DES GRADINS VERS 21h30PARKING ECLAIRES POUR LES VOITURES, CARS ET CAMPING CAR. GRATUITVILLAGE D’ACCUEIL GRATUIT à partir de 18h (animations, concerts, petite restauration, buvette)ACCES PMR et PARKING PMR – PROGRAMME BRAILLE GRATUIT SUR DEMANDEPREVOIR DES VETEMENTS CHAUDS

Tarif : 2.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-08-07 à 22:30

Réservez votre billet ici

ABBAYE DE BON REPOS . 22570 BON REPOS SUR BLAVET 22