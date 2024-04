SOMEBODY Galerie ephémère Paris, mardi 23 avril 2024.

Du mardi 23 avril 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Somebody, Une expérience intime du corps

Le corps est une source infinie d’inspirations, une exploration captivante de l’humain dans sa forme la plus authentique. Chercher à capturer sa grâce, sa vulnérabilité et sa puissance, révèle une partie de l’essence de l’existence.

Pour l’exposition SOMEBODY, le corps est célébré nu. Les œuvres offrent une

variété de perspectives, aux supports et procédés multiples. La peinture, le

dessin, la photographie et la sculpture sont réunis pour soumettre une

combinaison protéiforme du corps. Sous cette superposition de styles, chaque

œuvre témoigne de manière unique. L’organique se transforme en représentations

iconiques alliant la force brute des lignes et la délicatesse des courbes.

Le corps se plie aux exigences de l’éclatement des points de vue. Il se lit

ici à l’infini : figuré, déstructuré ou abstrait. Comme un puzzle, les figures

surgissent en champs ouverts de dos, de face, de profil et s’affirment dans

leur individualité. Les esquisses délicates captent l’instant éphémère, tandis

que les sculptures immortalisent la solidité sculpturale du corps humain.

La gestuelle est étudiée pour en extraire le caractère et la tension qui

s’expriment à l’affût de l’instant, laissant le corps apparaître sous une

certaine contorsion. Dans ce ballet de mouvements à la légèreté fugitive et

évanescente, le nu poétique et le cru érotique dialoguent. Ils nous propulsent

vers cette attraction vertueuse et sensible et nous rappellent que le corps est

objet de désir.

SOMEBODY est une célébration audacieuse du corps qui explore la complexité

de notre condition. Une expérience sensuelle de la perception de soi et des

autres qui questionne sur l’essence du beau. Le regard est ici porté sur la

diversité des figures, des formes et des tailles qui composent la richesse de

notre humanité. Caroline Canault, Commissaire d’exposition.

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=-8ET_IAFBrA

Catalogue :https://heyzine.com/flip-book/d2c36466d3.html

Galerie ephémère 35 rue Debelleyme 75003

Contact : https://www.artfield.fr contact@artfield.fr https://www.facebook.com/ArtFieldasso https://www.facebook.com/ArtFieldasso

Clémence Wach Somebody, exposition collective