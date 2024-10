Solstice de Logre Ecuries Pôle culturel Lorge Caen, samedi 21 décembre 2024.

Solstice de Logre

Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados Samedi

Dans l’hémisphère Nord, les jours ne cessent de se réduire jusqu’au 21 décembre et la lumière décline. Les Romains craignaient, à cette période sombre de l’année, que le Soleil disparaisse et ne revienne jamais, laissant derrière lui ténèbres et désolation.

En latin solsticium veut dire littéralement arrêt du Soleil (statum, immobile), mais Noël signifie Nouveau soleil en gaulois noio (nouveau) et hel (soleil).

Entre le solstice et Noël, c’est donc une période de renouveau, de renaissance. C’est le retour de la lumière. Aux Ecuries de Logre, nous fêterons ce retour avec une programmation festive, surprise, lumineuse et culinaire.

Soyez donc patients. Il parait que l’on ressent plus de plaisir à attendre un cadeau qu’à le recevoir…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-21

fin : 2024-12-22

Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen 14000 Calvados Normandie contact@amavada.com

L'événement Solstice de Logre Caen a été mis à jour le 2024-10-07

