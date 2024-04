Soirées Thurot Haguenau, dimanche 21 juillet 2024.

Soirées Thurot Haguenau Bas-Rhin

Après avoir occupé la cour de l’ancienne Ferme Kestler, puis le parc des Berges de la Moder, et depuis plus de dix le Parc Bellevue, la Maison des Associations, anciennement l’Office des Sports et Loisirs, vous donne rendez-vous cette année encore dans le parc du nouvel Éco-quartier Thurot pour les traditionnelles soirées concerts de l’été. Les Soirées Thurot c’est 3 soirées avec au programme des concerts gratuits ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 18:30:00

fin : 2024-07-21 23:45:00

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est osl@haguenau.fr

L’événement Soirées Thurot Haguenau a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de tourisme de Haguenau