Soirée TRAD/FOLK à SAULGÉ rue de la vergnade Saulgé, samedi 27 avril 2024.

Soirée TRAD/FOLK à SAULGÉ rue de la vergnade Saulgé Vienne

Soirée organisée autour des danses collectives et danses de couples, de France et d’ailleurs.

Bonne humeur garantie pour cette soirée organisée par LIGLET TRAD et le DUO « Les Pépés ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 23:59:00

rue de la vergnade Espace 2000

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée TRAD/FOLK à SAULGÉ Saulgé a été mis à jour le 2024-03-08 par ACAP