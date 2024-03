Soirée Tartes Flambées et Concert du groupe Week-End Schirmeck, samedi 27 avril 2024.

Soirée Tartes Flambées et Concert du groupe Week-End Schirmeck Bas-Rhin

Présent sur les scènes du grand Est et outre-Rhin depuis plus de 40 ans, le groupe « WEEK-END », réputé pour son professionnalisme et l’énergie qu’il développe sur scène, animera la soirée tartes flambées après la collecte d’Une Rose un Espoir ! Le groupe Week-End possède un large répertoire musical. Sa motivation partage, générosité et musique.

Cette soirée sera GRATUITE et OUVERTE À TOUS ! Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer du Bas-Rhin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

53-55 rue des Écoles

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Soirée Tartes Flambées et Concert du groupe Week-End Schirmeck a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche