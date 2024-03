Soirée Santé – Dysfonctionnement de la thyroïde, où en est-on ? Station Ausone Bordeaux, lundi 8 avril 2024.

Soirée Santé – Dysfonctionnement de la thyroïde, où en est-on ? Venez rencontrer le Pr Antoine Tabarin, chef de service d’endocrinologie, de diabétologie et de nutrition au CHU de Bordeaux Lundi 8 avril, 18h00 Station Ausone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T18:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-08T18:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:30:00+02:00

Goitre et nodules thyroïdiens, cancers de la glande thyroïde, hyper, hypothyroïdie et mal-être, etc. La glande thyroïde et ses dysfonctionnements font régulièrement l’objet d’articles dans les magazines non spécialisés et magazines « santé ». Les témoignages des expériences vécues et des traitements abondent dans les réseaux sociaux.

Si l’endocrinologie demeure une discipline médicale peu connue, la glande thyroïde fait l’objet de beaucoup d’attention, mais l’information peu contrôlée véhicule son lot d’inexactitudes voire de fantasmes.

La rencontre avec le Pr Tabarin a pour but d’exposer les faits et l’état des connaissances actuelles sur les principales maladies de la glande thyroïde.

Le Pr Antoine Tabarin est endocrinologue, chef du service d’endocrinologie diabète et nutrition au CHU de Bordeaux

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine