Soirée poésie et patrimoine Hambye, samedi 17 août 2024.

Soirée poésie et patrimoine Hambye Manche

Visite au crépuscule.

Pour la toute première fois, l’association des amis de l’abbaye organise une soirée alliant poésie et patrimoine lors de la pleine lune du mois d’août.

Claudine Mussawir, membre de l’association et auteure de « L’abbaye de Hambye d’ombres et de lumière », propose une lecture de poèmes soigneusement choisis, mêlant profane et spirituel, afin d’illustrer l’essence même du lieu.

Jean-Paul Ollivier, président de l’association, clôturera la soirée par une visite commentée à la tombée de la nuit. Une opportunité unique de découvrir l’abbaye sous un angle original, en compagnie de passionnés et de fins connaisseurs.

Prévoir sa lampe de poche et des vêtements chauds

Durée 2 heures.

Pas de paiement en carte bancaire.

Sur réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 20:30:00

fin : 2024-08-17 23:00:00

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

