Soirée orfèvrerie préhistorique Musée de l’Alta Rocca Levie, samedi 18 mai 2024.

Soirée orfèvrerie préhistorique Les ors de l’âge du Bronze en Europe Samedi 18 mai, 17h30 Musée de l’Alta Rocca

Début : 2024-05-18T17:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Les ors de l’âge du Bronze en Europe

Conférence de Barbara Armbruster

Métallurgistes et orfèvres de l’âge du Bronze en Corse

Conférence de Kewin Peche-Quilichini et Jean Graziani

Démonstration de coulée de métal

Avec Chalcophore

Musée de l’Alta Rocca Levie Levie 20170 Quartier Prato Corse-du-Sud Corse 0495780073 https://www.isula.corsica/patrimoine/Musee-de-l-Alta-Rocca_a72.html Antique terre des seigneurs, pays de forêts et de torrents, l’Alta Rocca est le cœur historique et la perle sauvage du sud de la Corse. Ecrin de nature coincé entre les hauts plateaux d’estive du Cuscionu, les aiguilles de Bavedda, le massif de l’Uspedale et les montagnes de Cagna, elle est riche de particularismes. Implanté au centre du village typique de Livia (Levie), le musée de l’Alta Rocca permet aux visiteurs et aux scolaires de découvrir les caractères géologiques, historiques et culturels de la microrégion à travers une galerie présentant les vestiges issus de fouilles archéologiques et des expositions consacrées aux ressources du territoire et à l’art contemporain.

Une visite indispensable ! Présence de parking. Accueil des PMR

© Barbara Armbruster