Soirée multi-danses Ecole de danse Mansouri Dijon Dijon, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 21:30

Fin : 2024-04-21 23:59

Danses Actuelles, Disco, Zouk, Latino, Bachata, Salsa, Madison, Kuduro, Cha Cha, Rock, Danses de Salon…

http://ecolemansouri.fr/evenements1/soiree-multi-danses-de-fin-dannee/

Soirée multi-danses

Danses Actuelles, Disco, Zouk, Latino, Bachata, Salsa, Madison, Kuduro, Cha Cha, Rock, Danses de Salon…

Des animations, des écocups avec Logo de l’école à gagner et….un verre de vin chaud pour se mettre dans l’ambiance !

Boissons, gâteaux, café, friandises, gourmandises et accompagnements… à discrétion !

Tarifs 10 € tous compris !

Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue edmond voisenet Le Mail Dijon Côte-d’Or