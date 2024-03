Soirée improvisation avec Alfred Calabrese Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, mardi 18 juin 2024.

Soirée improvisation avec Alfred Calabrese Improvisation musicale. Mardi 18 juin, 20h00 Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2024-06-18T20:00:00+02:00 – 2024-06-18T21:00:00+02:00

Qualifié de “l’un des meilleurs chefs d’orchestre de sa génération” par le maestro américain Robert Shaw, Alfred Calabrese mène une carrière diversifiée en tant que chef d’orchestre, éducateur, compositeur, chercheur et musicien d’église. Depuis 2006, il est le directeur de la musique à l’église catholique Sainte-Rita à Dallas, TX, où il supervise un programme de musique avec six chorales, des chanteurs et des organistes professionnels, et cinq membres du personnel à temps plein. En 2019, il a créé la St. Rita Choral Academy, une école chorale complète pour les enfants de la maternelle à la huitième année.

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy 24, rue de la Chancellerie – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France 01 39 66 30 10 https://www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d’enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.