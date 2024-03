SOIRÉE FILLES DOMAINE DE LA BAUME Servian, vendredi 5 avril 2024.

SOIRÉE FILLES DOMAINE DE LA BAUME Servian Hérault

Venez passer une soirée qu’entre filles au Domaine de la Baume ! Amusez-vous, faites du shopping, buvez un verre autour d’un bon repas et venez vous déhancher sur la piste de danse !

Des professionnelles de la mode, du bien-être, des bijoux et accessoires seront présents pour votre plus grand bonheur.

La soirée sera animée par No LIMIT.

Venez passer une soirée qu’entre filles au Domaine de la Baume ! Amusez-vous, faites du shopping, buvez un verre autour d’un bon repas et venez vous déhancher sur la piste de danse !

Des professionnelles de la mode, du bien-être, des bijoux et accessoires seront présents pour votre plus grand bonheur.

La soirée sera animée par No LIMIT. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05 23:30:00

Lieu-dit La Baume

Servian 34290 Hérault Occitanie domaine@labaume.com

L’événement SOIRÉE FILLES DOMAINE DE LA BAUME Servian a été mis à jour le 2024-03-07 par OT BEZIERS MEDITERRANEE