SOIRÉE ÉVÉNEMENT DU 6 NOVEMBRE TOUS DERRIÈRE RÉSILIENCE L’Agora médiathèque-centre social Metz, mercredi 6 novembre 2024.

Soirée caritative Journée Nationale de Lutte contre le Harcèlement Scolaire.

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle à l’occasion de la Journée Nationale de Lutte contre le Harcèlement Scolaire. Cet événement, organisé par l’association Résilience, est une initiative caritative visant à sensibiliser le public sur les conséquences du harcèlement scolaire et à soutenir les victimes.

Au programme, une soirée spectacle animée par des artistes engagés, offrant un mélange de musique, de danse, de théâtre et bien plus encore. Cet événement marquera également le premier anniversaire du collectif La Main Tendue, qui a joué un rôle crucial dans la création de l”association Résilience.

En participant à cette soirée, vous soutenez activement la lutte contre le harcèlement scolaire. Votre présence aidera à financer des projets de sensibilisation et d’aide aux jeunes en difficulté. C”est l’occasion de passer une soirée agréable tout en soutenant une cause essentielle.Tout public

mercredi 6 novembre 2024 SOIRÉE ÉVÉNEMENT DU 6 NOVEMBRE TOUS DERRIÈRE RÉSILIENCE L’Agora médiathèque-centre social Metz SOIRÉE ÉVÉNEMENT DU 6 NOVEMBRE TOUS DERRIÈRE RÉSILIENCE L'Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle 2024-11-06 à 19:00:00 .Soirée caritative Journée Nationale de Lutte contre le Harcèlement Scolaire. Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle à l'occasion de la Journée Nationale de Lutte contre le Harcèlement Scolaire. Cet événement, organisé par l'association Résilience, est une initiative caritative visant à sensibiliser le public sur les conséquences du harcèlement scolaire et à soutenir les victimes. Au programme, une soirée spectacle animée par des artistes engagés, offrant un mélange de musique, de danse, de théâtre et bien plus encore. Cet événement marquera également le premier anniversaire du collectif La Main Tendue, qui a joué un rôle crucial dans la création de l''association Résilience. En participant à cette soirée, vous soutenez activement la lutte contre le harcèlement scolaire. Votre présence aidera à financer des projets de sensibilisation et d'aide aux jeunes en difficulté. C''est l'occasion de passer une soirée agréable tout en soutenant une cause essentielle.