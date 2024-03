Soirée d’ouverture du Printemps du Livre – Monte-Cristo Théâtre de Thalie Montaigu, vendredi 19 avril 2024.

Soirée d’ouverture du Printemps du Livre – Monte-Cristo Monte-Cristo, un classique de la littérature revisité pour l’ouverture du salon ! Vendredi 19 avril, 20h30 Théâtre de Thalie Tarifs : Normal : 21 € / Réduit : 16 € / Abonné adulte : 18 € / Abonné jeune : 13 €

Réservation à l'Office de Tourisme Terres de Montaigu

ou en ligne : https://billetterie.terresdemontaigu.fr/

Vendredi 19 avril à 20h30 au Théâtre de Thalie,

Monte-Cristo – Théâtre – Compagnie La Volige (récit musical) 1h40, à partir de 10 ans.

Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer avec la belle catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et est enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

La compagnie La Volige revisite ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

« Un Monte-Cristo exceptionnel ! Voici l’art du conte décliné dans toutes ses dimensions, servi par des lumières, une mise en son et en scène inventives qui ajoutent rythme, humour et recul nécessaire au jeu théâtral. » LE TELEGRAMME

Par la Compagnie La Volige

Adaptation libre du roman d’Alexandre Dumas

Mise en scène : Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Héloïse Desrivières

Assistanat à la mise en scène : Héloïse Desrivières

Composition : Fanny Chériaux et Mathias Castagné

Avec : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et Mathias Castagné

Construit en 2010 par la Communauté de communes Terres de Montaigu, le théâtre de Thalie accueille chaque saison plus d'une quarantaine de spectacles variés : théâtre, musiques actuelles, musique classique, danse, humour, cirque…

Terres de Montaigu

©Frédéric Ferranti