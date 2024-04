Soirée d’exception au TdlV : Lecture soutien par notre parrain Guillaume de Tonquédec Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, vendredi 12 avril 2024.

Soirée d’exception au TdlV : Lecture soutien par notre parrain Guillaume de Tonquédec Cantine + Lecture Vendredi 12 avril, 20h30 Le Théâtre dans les Vignes

En soutien au TdlV : Guillaume de Tonquédec lit Marcel Pagnol

Au programme : « La Gloire de mon père ». Lecteur amoureux de Pagnol, de ses récits d’enfance et de la Provence qu’il peint, Guillaume de Tonquédec nous livrera ses pages préférées…

Ami du théâtre depuis sa création, Guillaume de Tonquédec nous a fait le plaisir de devenir notre parrain. Un temps particulier est prévu le samedi 13 avril pour nos partenaires actuels et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre notre aventure. Plus de renseignements auprès du Théâtre dans les Vignes.

Deux rendez-vous : Le vendredi 12 avril à 20h30 / Le samedi 13 avril à 17h

Tarif plein et adhérents : 20e / tarif spécial pour familles nombreuses, intermittents et demandeurs d’emploi : 13e

Cantine le vendredi 12 avril à partir de 19h, tarif 10e

Cantine et lectures sur réservation obligatoire

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, Couffoulens Couffoulens 11250 Aude Occitanie



Le lieu est une vrai salle de spectacles équipée, disponible à la location pour des séjours de création artistique et accueillir spectacles en tous genres. Bien entendu, il accueillera avec confort vos réunions, séminaires, conférences, colloques, débats, évènements d’entreprise… et offrira un espace idéal pour vos formations, stages, ateliers.



Le lieu est adaptable de multiples façons, pour vos besoins techniques, aménagements divers.

