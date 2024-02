Soirée dégustation stand-up Couvent comedy club Couvent des Jacobins Saint-Émilion, samedi 25 mai 2024.

Pour cette 3ème édition, Certe Mathurin reprend le micro, son rôle de maître de cérémonie. Puis, les projecteurs seront rivés sur la crème de la crème de la nouvelle génération du stand-up français

Marine Ella, chroniqueuse de l’émission 100% féminine Piquantes animée par Nicole Ferroni, Romuald Maufras, connu pour ses vidéos épicées dans lesquelles il commente l’actualité politique et enfin Redouanne Harjane, l’humoriste-guitariste, qui jongle depuis plus de 10 ans entre plateaux de tournage et scènes de théâtre (La Cigale, Jamel Comedy Club, Marrakech du Rire ! 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25 21:00:00

Couvent des Jacobins 10 Rue Guadet

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine reception@couvent.wine

