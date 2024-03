Soirée de sélection #2 – Décroche Le Son Centre culturel Alban-Minville Toulouse, jeudi 25 avril 2024.

Soirée de sélection #2 – Décroche Le Son Concert / Tremplin musical Jeudi 25 avril, 20h00 Centre culturel Alban-Minville Entrée libre

Décroche le Son ! est un tremplin musical destiné aux groupes et artistes amateurs de 16 à 25 ans jouant tout style. Les groupes sélectionnés se produiront dans les Centres culturels entre le 22 avril et le 2 mai lors de cinq soirées de sélection. Les cinq groupes finalistes joueront au Metronum le 29 mai et le groupe gagnant sera doté de nombreuses récompenses : de l’attribution de matériel de musique à la programmation dans des salles de spectacles ou des festivals.

Soirée de sélection #2 – Programme :

JULIEN PERRY

Entre synthétiseurs, boîtes à rythmes et instruments acoustiques, Julien Perry transporte dans la symbiose et l’union du son. Toute cette frénésie n’aurait pas lieu sans la musique dont il s’est inspiré, avec des artistes comme The Weeknd, Daft Punk, Aurora ou encore Laylow et Archive. Noe Gheur, Matyas Ferreira et Axel Adda l’accompagnent sur scène.

LE TOON

Multi-instrumentiste et compositeur toulousain, LeToon naît en tant que projet solo, mais résonne comme un groupe. De sa chambre transformée en sanctuaire musical, émane une symphonie indé rock/ pop où guitares réverbérées, synthé des années 1980 et batterie claire se répondent, s’harmonisent. Il adopte une approche Do It Yourself, façonnant sa musique de l’enregistrement au mixage et exprime ses sentiments à travers des mélodies teintées de nostalgie et d’une atmosphère estivale.

SMALL THOUGHTS

Originaire de Belgique, bercé par la scène indépendante, il commence à s’intéresser à la musique électronique durant son adolescence. Teintée de mélancolie(s), sa musique pousse autant à l’introspection personnelle qu’à des moments de communion collective. Sur scène, il s’amuse aussi bien avec sa guitare électrique que son clavier ou bien ses synthétiseurs. Mais son instrument principal, sa voix, libère une énergie pure et touchante.

SØREN

SØREN propose un univers rock, explosif et cinématique. Il s’est produit sur scène notamment en 1ère partie de Véronique Sanson au Zénith de Strasbourg, ainsi que sur plusieurs autres festivals et tremplins. En 2022, il aménage un van en studio d’enregistrement et part chercher l’inspiration pendant 4 mois autour de l’Europe. En 2023, il revient avec Notre Tour, dans un univers pop rock dansant et énergique. Il travaille en parallèle sur son nouveau projet, entièrement écrit en français et reflet de sa grande aventure en solitaire.

Des gilets vibrants sont mis à disposition des personnes sourdes ou malentendantes, sur réservation : decrocheleson@mairie-toulouse.fr

