Soirée de réouverture Apéro concert Bar à Vins « Le Moulin à l’Or » Chaintré Saône-et-Loire

Devenus des moments incontournables, nos apéros concerts reviennent pour une nouvelle saison !

On vous donne rendez-vous pour célébrer la réouverture de notre bar à vins et découvrir ses dernières nouveautés.

Le duo SMILE animera la soirée en distillant avec émotion, joie et sourire un répertoire de reprises des grands hits des années 60 à nos jours.

Notre nouvelle carte des vins, carte des boissons et planches accompagnera votre apéro.

On vous attends nombreux ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27 22:30:00

Bar à Vins « Le Moulin à l’Or » 180 Route de Juliénas

Chaintré 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lemoulinalor@julienaschaintre.fr

