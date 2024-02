Soirée de partage autour de la littéraire islandaise Librairie Les Déferlantes Morlaix, vendredi 26 avril 2024.

Soirée de partage autour de la littéraire islandaise Librairie Les Déferlantes Morlaix Finistère

Les Islandais·es n’écrivent pas seulement des polars dépressifs et enneigés ! Venez découvrir la diversité de leur production littéraire, les auteur·e·s récemment traduit·e·s et les grands noms de la littérature autour de lectures et échanges.

Avec Lénaïg Jézéquel (Les Déferlantes), Olivier Joly, Félicie Louf (Cercle des Écrivains de Locquirec CEL) et Pascale Thomas (Ísland).

Organisé dans le cadre de l’exposition SAGAS d’Olivier Joly à la galerie Ísland.

Gratuit, réservation conseillée par téléphone (0298630585) ou par mél (librairielesdeferlantes@hotmail.com). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26 20:30:00

Librairie Les Déferlantes 9 Place des Viarmes

Morlaix 29600 Finistère Bretagne librairielesdeferlantes@hotmail.com

L’événement Soirée de partage autour de la littéraire islandaise Morlaix a été mis à jour le 2024-02-13 par OT BAIE DE MORLAIX