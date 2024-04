SOIREE DE L’ETRANGE HYPNOSE Manoir Maudit Laval-sur-Vologne, vendredi 7 juin 2024.

SOIREE DE L’ETRANGE HYPNOSE Manoir Maudit Laval-sur-Vologne Vosges

Vendredi

Soirée HYPNOSE

avec Hypnossisters¿

La soirée commence par une explication détaillée du mécanisme de l’hypnose, guidée par les HypnoSisters, deux sœurs expertes en la matière. Vous découvrirez les mystères de l’esprit humain et les techniques utilisées pour induire un état de transe.

Ensuite, place à la démonstration live où vous serez témoins du pouvoir de l’hypnose en action. Les HypnoSisters hypnotiseront des volontaires, démontrant ainsi les possibilités de cette pratique.

Réservez dès maintenant pour vivre ce voyage sensoriel hors du commun.

Vous serez invités à vous laisser emporter dans un état de transe où l’impossible devient possible. Libérez votre esprit et plongez dans cette soirée captivante et mystérieuse. Rejoignez-nous pour une soirée qui promet d’être aussi instructive que fascinante !Adultes

29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:00:00

fin : 2024-06-07 22:30:00

Manoir Maudit 373 RUE MAURICE MOUGEOT

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est

L’événement SOIREE DE L’ETRANGE HYPNOSE Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2024-03-28 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES