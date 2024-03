Soirée de la Redadeg Plogoff, vendredi 17 mai 2024.

Soirée de la Redadeg Plogoff Finistère

Au programme, pour fêter le lancement de la Redadeg.

16h00 Chansons de l’école Diwan sur la zone commerciale de la Pointe du Raz

16h30 Film de Félix et Nicole Le Garrec sur la langue bretonne à l’auditorium

17h00 Arrivée du témoin à Bestré avec Anne Quéméré

17h45 Chorale du pays « Keleier Plogon »

18h00 Discours officiel et signature de la charte Ya d’ar Brezhoneg

20h00 Départ officiel de la course et concert des groupes Kaolila et El maout

21h00 Fest noz gratuit ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 16:00:00

fin : 2024-05-17 01:00:00

Pointe du Raz

Plogoff 29770 Finistère Bretagne emglevarc’hab@mailo.bzh

L’événement Soirée de la Redadeg Plogoff a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz