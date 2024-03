SOIRÉE DE CLÔTURE EXPOSITION EN EXTÉRIEUR TAÏGA Prades-le-Lez, jeudi 6 juin 2024.

SOIRÉE DE CLÔTURE EXPOSITION EN EXTÉRIEUR TAÏGA Prades-le-Lez Hérault

GRATUIT Exposition temporaire en extérieur

Soirée de clôture de l’exposition Taïga

Jeudi 6 juin à 18h

sans inscription

Au programme

– accueil autour de l’exposition et temps d’échange avec un des photographes

Plus d’information sur l’exposition

Du 6 mars au 10 juin 2024

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE GRAND FORMAT EN EXTÉRIEUR TAIGA

Exposition grandeur nature de l’Association Regard du Vivant photographies de Thomas Roger et Olivier Larrey

Depuis près de vingt ans Thomas Roger et Olivier Larrey se rendent régulièrement en Finlande. Eté comme hiver, les deux photographes foulent les sous-bois et les tourbières, longent les lacs tantôt gelés ou bien nappés de brume. Ils guettent les gloutons au bord d’une clairière, suivent les traces des élans dans l’épais manteau neigeux ou dans la litière de la forêt. Les belles rencontres s’accumulent au fil des années et la taïga livre peu à peu ses secrets.

