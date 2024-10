Soirée Créole Saint-Pierre-la-Bruyère, samedi 30 novembre 2024.

Soirée Créole

Salle des fêtes Saint-Pierre-la-Bruyère Orne

Au menu apéritif, rougail de saucisse et riz, salade et fromage, gâteau créole ananas et son sorbet, café.

Flashmob à 21h. Venez avec votre accessoire créole préféré !

Pratique à la salle des fêtes, sur réservation avant le 20 novembre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 19:30:00

fin : 2024-11-30

Salle des fêtes

Saint-Pierre-la-Bruyère 61340 Orne Normandie

L’événement Soirée Créole Saint-Pierre-la-Bruyère a été mis à jour le 2024-10-07 par OT CdC Coeur du Perche

