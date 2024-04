SOIREE CONCERT BRASSERIE SOMA Le Loroux-Bottereau, samedi 6 avril 2024.

Le groupe Seamus ouvre la saison à la Brasserie Soma

Le 6 avril à la brasserie, venez passez un moment convivial et musical avec le groupe Seamus qui nous régalera avec son répertoire pop rock ! Vive les grands classiques indémodables The Rolling Stones, Bob Marley, The Door, U2, The Pink Floyd…. https://fb.watch/qZ6-ldJXwu/

Hâte de vous revoir et de vous faire découvrir nos nouvelles bières à la pression .

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06 21:00:00

Sainte Radegonde

Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

