Soirée années 80 Centre Loisirs et Culture Guilvinec, samedi 18 mai 2024.

Soirée années 80 Centre Loisirs et Culture Guilvinec Samedi 18 mai, 19h00

https://www.helloasso.com/associations/comite-d-animation-du-guilvinec/evenements/annees-80

Soirée années 80 animées par Gordini, le samedi 18 Mai 2024 de 19h à minuit. Sur place Kouigns, Barbe à papa, buvette et Food truck crêpes.

Le food truck propose un menu avec 1 ou 2 crêpes garnies de 3 ingrédients ( Jambon, Fromage, Oeuf, Chorizo, Champignons, Chèvre, Miel).

Réservation sur helloasso.com ou vente chez SOS PC 29, 13 rue Lagad Yar 29730 Guilvinec et sur place selon le nombre de places restantes.

Centre Loisirs et Culture Rue Méjou Bihan 29730 Guilvinec Guilvinec 29730 Finistère