Soirée affût et observation de la faune sauvage Lieu à définir Grande-Rivière Château, jeudi 25 juillet 2024.

Soirée affût et observation de la faune sauvages les jeudis 18 et 27 juillet, 8, 15 et 22 août 2024.

Accompagné d’un guide naturaliste, le groupe se rend à un point d’observation en fin de journée, pour observer la faune (chevreuil, biche, sanglier, renard…) et la flore à la tombée de la nuit.

Si le ciel est clair, il sera également possible d’observer les astres. Eric prête des jumelles et met à disposition un télescope terrestre.

Rendez-vous à 19h45 à Grande Rivière-Château. le lieu précis est communiqué au moment de la réservation.

Prévoir des vêtements de couleurs ternes, de préférence en fibre naturelle, éviter le parfum, pas d’animaux de compagnie lors de la sortie.

Les sorties sont maintenues même en cas de faibles pluies, annulées en cas de fortes pluies ou d’orage.

Tarifs 12€/adultes, 6€/enfants de moins de 13 ans, (déconseillé en-dessous de 7 ans).

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Haut Jura Grandvaux Tél 03 84 60 15 25. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 19:45:00

fin : 2024-07-25

Lieu à définir L’Abbaye en Grandvaux

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@haut-jura-grandvaux.com

