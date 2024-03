Sobriété numérique : c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Bibliothèque Robert Sabatier Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Réserver une place en ligne : https://www.billetweb.fr/sobriete-numerique

Difficile aujourd’hui d’imaginer un monde sans numérique : il est partout dans nos vies. Des innombrables écrans qui nous entourent aux communications du quotidien, en passant par nos loisirs. Mais à quel prix et avec quel avenir ? Avec quels impacts environnementaux et sociétaux ?

En partenariat avec le

journal Le 1 Hebdo.

Immatériel le numérique ? Fabriqué à partir de minerai

et d’énergie, il épuise à grande vitesse des ressources non renouvelables

extraites à l’autre bout du monde dans des conditions effroyables pour les

écosystèmes et les populations locales.

Insoutenable pour la planète, le numérique l’est également

pour nos cerveaux débordés. Car au fondement de notre liberté et de notre

bien-être, notre attention est également une ressource rare et précieuse. Entre

l’emprise des écrans sur les enfants, les addictions des adolescents et le

burn-out des adultes, il paraît essentiel de questionner ses usages.

Mais le numérique est aussi un outil important pour relever

certains défis du XXIe siècle. Comment l’économiser pour être en mesure de le

léguer aux générations à venir ?

Ce sont là les enjeux de la sobriété numérique.

La sobriété numérique, c’est quoi, pourquoi, comment ? Ralentissons ensemble le temps d’une soirée animée par Lou Heliot du journal Le 1 Hebdo pour y réfléchir avec 3 invité.es : Laurence Allard, Lorraine de Montenay et Alexandre Monnin.

Les invité·es :

Laurence Allard

est maîtresse de conférences en Sciences de la communication, Université

Lille/IRCAV-Paris3 et co-fondatrice du groupe de recherche « Mobile et Création

». Elle développe une approche socio-sémiologue des cultures numériques depuis

de nombreuses années. Elle a co-dirigé avec Alexandre Monnin l’ouvrage Écologies du smartphone (Bord de l’eau

éditions, 2022).

Lorraine de Montenay est consultante. Elle contribue au collectif Green IT

Alexandre Monnin

est philosophe, co-initiateur du courant de la redirection écologique,

directeur du MSc « Strategy & Design for the Anthropocene ». Avant

cela, il fut chercheur à l’Inria, architecte de la plateforme numérique de

Lafayette Anticipations et Responsable recherche Web à l’IRI du Centre

Pompidou. Il a également collaboré avec l’UNESCO ou encore le Shift project

(co-auteur du rapport Pour une sobriété numérique en 2018). Co-directeur de Écologies du smartphone, auteur de Politiser le renoncement (Divergences,

2023), son prochain ouvrage, Manuel de

redirection écologique, paraitra aux éditions de l’Atelier.

La librairie Le Pied à terre (9 rue Custine, Paris 18e) sera également présente.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018

Contact :

bibliothèque Robert Sabatier