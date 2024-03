Slimane le Dôme Marseille, vendredi 12 avril 2024.

Slimane ♫♫♫ Vendredi 12 avril, 20h00 le Dôme De 39 à 69€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Slimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo !

Son album “chroniques d’un Cupidon” bat tous les records depuis sa sortie !

Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime” Slimane nous donne rendez-vous dans tous les zeniths de France, de Belgique et de Suisse dès le mois de novembre 2023 et le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena !

Ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour Le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont seul Slimane a le secret…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille Marseille 13013 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://cutt.ly/L1VGuNY »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]