Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00 . Découverte des amphibiens qui peuplent le site de Courpain. En partenariat avec OFB.

Tous publics – gratuit – Rendez-vous à l’observatoire au site de Courpain – Ouvrouer les champs EUR.

Site naturel de Courpain

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

