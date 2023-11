Brocante, vide-greniers de Mantelot Site de Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chatillon-sur-loire Brocante, vide-greniers de Mantelot Site de Mantelot Chatillon-sur-loire, 12 mai 2024, Chatillon-sur-loire. Brocante, vide-greniers de Mantelot Dimanche 12 mai 2024, 06h00 Site de Mantelot Venez chiner en bord de Loire. Le comité des fêtes Châtillonnais organise un vide-greniers à Mantelot le 12 mai avec restauration et buvette sur place. Les exposants peuvent s’inscrire en contactant le 06 25 54 49 68 et le 07 82 49 23 97. Site de Mantelot Mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-12T06:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

2024-05-12T06:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00 FMACEN045V503EU8 pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chatillon-sur-loire Autres Lieu Site de Mantelot Adresse Mantelot, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire Lieu Ville Site de Mantelot Chatillon-sur-loire latitude longitude 47.591542;2.766493

Site de Mantelot Chatillon-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-sur-loire/