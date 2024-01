SING AND FRIENDS Chanac, vendredi 15 mars 2024.

SING AND FRIENDS Chanac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Pour la 12ème édition, le petit festival de Marie Rivier « SING and FRIENDS » accueillera en concert BLANKASS à la salle des fêtes du village à 20h30.

Tarif : 24€( avec une boisson offerte )

Entre 1995 et 2003, BLANKASS était un des principaux groupe …

Pour la 12ème édition, le petit festival de Marie Rivier « SING and FRIENDS » accueillera en concert BLANKASS à la salle des fêtes du village à 20h30.

Tarif : 24€( avec une boisson offerte )

Entre 1995 et 2003, BLANKASS était un des principaux groupe de rock en France.

Ils reviennent sur le devant de la scène et une tournée nationale avec un nouvel album (« Si possible heureux ») auquel ont participé Vianney, Stephan Eicher et Gauvin Sers.

Réservations : 06 79 45 70 46 ou moulinjf@wanadoo.fr

EUR.

salle polyvalente

Chanac 48230 Lozère Occitanie moulinjf@wanadoo.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn