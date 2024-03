Simon Denizart au Studio de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris, mardi 7 mai 2024.

Le mardi 07 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

De 20 à 25 euros.

En lien avec la sortie de l’album : « Piece of Mind » (Justin Time Records – 2024).

Le spectacle Piece of Mind est issu du nouvel album du pianiste français Simon Denizart installé au Québec depuis 2011, sorti en collaboration avec un des labels de jazz les plus prestigieux d’Amérique du Nord Justin Time.

Entouré de musiciens reconnus tant sur la scène nationale qu’internationale avec qui il collabore depuis de nombreuses années, Simon nous offre une œuvre orchestrale en huit tableaux qui propose un voyage puissant et introspectif dans son univers musical. Toujours sensible à développer de nouveaux sons et sonorités avec le piano, Simon propose un jeu mélodique et rythmique solide, soutenu par les virtuoses Elli Miller Maboungou aux percussions et Michel Medrano Brindis à la batterie.

La basse électrique de Jonathan Arseneau apporte un groove inégalable aux compositions et se transforme parfois en guitare électrique grâce à la palette d’effets du bassiste. Enfin, le trio de cordes présent sur la moitié des compositions transporte l’auditeur dans l’univers cinématographique du pianiste français. Avec des sonorités empruntées au jazz, au classique et à la musique électronique, Simon Denizart propose une sonorité unique et ancrée dans son époque.

Simon Denizart : Piano

Elli Miller Maboungou : Percussions

Jonathan Arseneau : Basse

Michel Medrano Brindis : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/simon-denizart-1 https://www.facebook.com/simondenizartmusic https://www.facebook.com/simondenizartmusic https://www.billetweb.fr/simon-denizart1

