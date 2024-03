Silence, ça piaffe ! Avoine, jeudi 25 avril 2024.

Silence, ça piaffe ! Avoine Indre-et-Loire

Jeudi

Savez-vous distinguer le chant d’un rouge-gorge de celui d’un pinson ? Non ? Alors venez découvrir le chant des oiseaux qui vivent au bord de la Loire, dans l’espace naturel sensible du Bois Chétif. Loriots, mésanges et sittelles n’auront plus de secrets pour vous. Réservation indispensable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 09:00:00

fin : 2024-04-25

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

