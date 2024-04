Shido • Lil’C Atelier de Paris / CDCN Paris, mardi 28 mai 2024.

Le mardi 28 mai 2024

de 19h30 à 20h20

.Tout public. payant

Création 2024, Solo, Compagnie Kazyadance

Un corps et 16 cailloux. Ressentir et vivre l’état de la corporalité d’un frère autiste, tel est le projet qui structure et conduit la performance au long cours du danseur-chorégraphe. Avec Shido, depuis 2017, il présente une série de « scènes » en envisageant son corps comme un laboratoire de recherche qui traverse sous de nouveaux angles tous les sens, les gestes, les vibrations, les sonorités corporelles dans la perspective d’entrer dans un autre corps.

Il effeuille les instants répétitifs d’une vie dans un espace alternatif à son existence sociale pour faire l’expérience d’un corps dans plusieurs dimensions : spatiale, psychique et physique. « Je suis celui qui n’est pas malade mais qui souffre. » Dans ces équilibres et déséquilibres, placements et déplacements sur quelques cailloux, c’est la vulnérabilité du corps qui est mise à l’épreuve du brut, du naturel, du minéral, comme une possible voie de guérison.

Atelier de Paris / CDCN 2 Route du Champ de Manoeuvre 75012

Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/lilc/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/327722-shido-de-lilc

Benedicte Kurzen