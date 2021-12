Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Shaan MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Shaan

MJC de Saint-Chamond, le samedi 21 mai 2022 à 20:30

7€ adh, 10€ ext

Artiste chanteur et compositeur dancehall reggae du Sénégal. Une voix soul avec des beat sur mesure à découvir. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00

