SEXTILE – SHELF LIVES LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mercredi 5 juin 2024.

SEXTILEDepuis son émergence en 2015, Sextile est une force fêtarde de l’underground de Los Angeles, capable de déclencher une émeute avec le son brut d’un synthé ou la secousse aigüe d’une guitare. Formé à l’origine par Brady Keehn et Melissa Scaduto après leur déménagement de New York à Los Angeles, Sextile a sorti son premier album A Thousand Hands en 2015, avec ses échos de la taille du Grand Canyon, ses cris hantés et ses invocations post-punk, avant de pousser les synthés plus loin avec l’effort de 2017, Albeit Living. SHELF LIVESOriginaires de Toronto et de Northampton respectivement, mais de´sormais base´s a` Londres, Shelf Lives est le fruit du travail de la chanteuse Sabrina Di Giulio et du guitariste/ producteur Jonny Hillyard. Les projets pre´ce´dents comme ‘Yes, offence’ s’appuient plus lourdement sur les riffs de guitare en mariant des rythmes extravagants a` des accroches sombrement comiques. Shelf Lives est reste´ fide`le a` cette recette, et le re´sultat prend la forme d’emble`mes sonores qui ne manquent jamais de raconter une histoire revigorante. Au premier plan, le groupe produit des chansons pop e´nergiques qui rame`nent l’abrasivite´ et la physicalite´ du punk dans le cadre d’une petite fe^te a` la maison.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-06-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63