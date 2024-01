43ÈME FÊTE DES FLEURS SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine, dimanche 19 mai 2024.

43ÈME FÊTE DES FLEURS SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-20

Mettez de la couleur et des fleurs dans votre vie ce week-end avec la traditionnelle Fête des Fleurs de St Macaire en Mauges entre Nantes et Cholet

Depuis 1931, la population macairoise s’investit pour faire vivre, tous les deux ans, la fête des fleurs.. A l’origine le Comité de bienfaisance devenu le Comité des fêtes avait imaginé un défilé de vélos et de voitures fleuries. Au fur et à mesure, la manifestation s’est étoffée avec le souci d’harmoniser le thème du char , des danses et de l’harmonie. Les techniques de construction ont évolué passant de la structure en bois à l’utilisation de poutres métalliques et de fer rond.

Des millions de fleurs en papier sont nécessaires. Certains charistes utilisent jusqu’à 50 nuances de couleurs !

Au programme de ces deux jours :

Dimanche 19 mai :

* 10h-21h Marché des créateurs place Ste Marguerite.

* 10h30-12h Aubade places St Marguerite et Henri Doizy.

* 14h30 Départ de la caravane publicitaire Rue Choletaise.

* 15h-19h30 Défilé.

* 23h-23h30 Feu d’artifice.

10h-2h Fête Foraine place du Prieuré.

Lundi 20 mai :

* 10h-19h Marché des créateurs place Ste Marguerite.

* 10h30-12h Aubades, places Ste Marguerite & Henri Doizy.

* 14h30 départ rue Choletaise.

* 15h-19h30 défilé.

* 21h30-23h30 Embrasement du char à brûler.

10h-24h Fête foraine place du Prieuré.

Itinéraire emprunté : rue Choletaise, du Commerce, Jules Verne, La Fontaine, d’Anjou, du Commerce et Place Henri Doizy.

Entrée libre et programme gratuit distribué quelques jours avant l’événement.

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Place du Prieure

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@comitedesfetes-saintmacaire.fr



