STAGE ADOS DANSE AVEC LES CHEVAUX Vignes en Selle Sèvremoine, vendredi 1 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 09:00:00

fin : 2024-03-01 16:00:00

A Vignes en Selle, les ados apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des soins, des activités et des jeux.

Apprendre l’autonomie, le partage et l’entraide en s’occupant des chevaux et développer son sens de l’observation et mieux communiquer avec les chevaux sont au programme de ce stage pour ados à Vignes en Selle.

– Matinée : soins (nourrir, brosser…) puis préparation des chevaux pour une balade d’une heure. Jeux en extérieur : découverte des techniques de randonnée.

– Pause déjeuner / quizz sur les connaissances du cheval / hippologie

– Après-midi : activités à pieds (découverte du paddock Paradise- lecture de comportement équin – et/ou découverte du travail en liberté – communiquer à pied et à distance avec son cheval)

Notions abordées : le bien-être animal au travers de l’observation du comportement équin, les besoins fondamentaux (interactions, alimentation…)

Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place.

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere – SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire vignesenselle@outlook.fr



