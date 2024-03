Sets musicaux du groupe Malaka Musée du cartonnage et de l’imprimerie Valréas, samedi 18 mai 2024.

Sets musicaux du groupe Malaka Venez découvrir l’univers musical envoûtant et sensible du groupe Malaka, à la frontière entre folk, gospel et soul. Samedi 18 mai, 19h00, 21h00 Musée du cartonnage et de l’imprimerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:45:00+02:00

Musée du cartonnage et de l’imprimerie 3 avenue Maréchal Foch, 84600, Valréas, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’azur Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 35 58 75 http://www.vaucluse.fr/culture-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie/ Ce musée unique en France retrace l’histoire de la fabrication et de l’impression de la boîte en carton à Valréas des origines au milieu du XIXe siècle, à nos jours.

© Anthony Sion