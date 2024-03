Sessions familiales d’été Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, dimanche 14 juillet 2024.

Sessions familiales d’été Donnez une dimension spirituelle à vos vacances familiales en vous

ressourçant auprès de la Sainte Famille, avec les frères et sœurs

de saint Jean. 14 juillet – 18 août Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T16:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-18T00:00:00+02:00 – 2024-08-18T10:00:00+02:00

Nous sommes heureux de vous accueillir durant une semaine, souvent inoubliable, qui allie prière, enseignement, sacrements, repas, veillées, détente…

Les sessions se déroulent du 14 juillet au 18 août, du dimanche au dimanche, soit 5 sessions en 2023 au sanctuaire de Notre Dame de Grâces. Le nombre de places est limité à une douzaine de familles par session.

Cette année, chaque session sera prêchée par un frère sur un thème particulier. Voici donc le thème choisi par chaque frère pour chaque semaine :

> Du 14 au 21 juillet :

« La Sainte Famille : un modèle encore inspirant pour aujourd’hui » par le frère Jean-Emmanuel.

> Du 21 au 28 juillet :

« La famille : une école de charité et de discernement » par le frère Jean-Polycarpe.

> Du 28 juillet au 4 août :

« La famille dans tous ses états : grâces et défis, grandeurs et misères » par le frère Jacques-Vianney.

> Du 4 au 11 août :

« Une vie de famille sous le souffle de l’Esprit-Saint » par le frère Henri-Dominique.

> Du 11 au 18 août :

« Comme Marie, apprendre à écouter l’Esprit-Saint dans sa famille » par le frère Baudouin

Concrètement, comment ça se passe ?

Chaque matin, le frère prédicateur donne un temps d’enseignement aux parents. Les enfants, pendant ce temps, vivent une animation spirituelle proposée par les frères et sœurs de Saint-Jean. Les plus jeunes (en-dessous de 4 ou 5 ans) sont pris en charge par des bénévoles.

L’après-midi, place à la détente en famille autour de la piscine du foyer de la Sainte Famille ou excursion dans le Var !

Après le dîner, les parents bénéficient encore d’un temps d’échange-enseignement avec le frère prédicateur et une veillée est proposée aux enfants en fonction de leur âge et capacité (sketch, jeux, nuit d’adoration, réponses aux questions, louange).

Nous prévoyons un pèlerinage à pied au sanctuaire de saint Joseph du Bésillon et une sortie surprise communautaire durant la semaine.

Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne

Informations pratiques

Parlez-en autour de vous en diffusant :

Pour tout renseignement complémentaire :

foyer@nd-de-graces.com

