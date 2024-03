SEPTIÈME ANNIVERSAIRE DU HASARD LUDIQUE | open air & club Le Hasard Ludique Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 12h00 à 05h00

.Public adultes. gratuit

TARIFS

12h-22h | en extérieur & accès libre

23h-5h | en intérieur & payant

Prévente :

· Early – tarif abonnés·es* : 13€ (+frais de loc)

· Regular : 15€ (+fdl)

· Late : 17€ (+fdl)

· Sur place : 17€

Le Hasard Ludique fête ses 7 ans ! Sept années de magie et de souvenirs inoubliables, marquées par votre présence, votre enthousiasme et votre énergie inépuisable !

Le compte à rebours est lancé pour une célébration épique : une fête qui promet de transcender les limites de l’ordinaire. À l’occasion de notre septième anniversaire, nous vous convions à open air extravagant sur les rails de la Petite Ceinture suivi d’un club ébouriffant, où les curiosités vous attendent à chaque tournant !

Ce samedi 04 mai, dès midi, entrez dans notre ménagerie. Avec nos DJ sets & live électriques et nos animations hypnotiques, vous serez transportés·es dans un monde d’artifice. Des performances aériennes et flamboyantes, interprétées par d’envoûtants·es circaciens·nes, captiveront votre imagination et vous transporteront vers des horizons insoupçonnés. ‍♀

Quand le soleil se couche et que la lueur des étoiles s’invite à la fête, l’attraction de notre club fantôme vous emmènera direction la gare pour une nuit de célébration sous le signe de la danse et de la décadence. Laissez-vous emporter par l’ivresse des hauteurs, les mélodies énigmatiques des DJ sets de Simple Symmetry, Justine Forever (live) et les cris de joie qui résonnent !

Suivez les lumières et embarquez avec nous dans ce monde de merveilles acidulées où les manèges enchantés et les jeux d’adresse défient l’imagination !

Notre fête foraine des sept ans illustrée par Azaazelus ✨

▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬

12h – 22h | en extérieur & en accès libre :

Fête foraine sur la Petite Ceinture avec des Dj sets & animations ambulantes dès 15h !

23h – 05h | en intérieur, payant 13€/15€/17€* :

Justine Forever (live)

La musique de Justine Forever évoque la vie nocturne dans sa totalité. A la façon des déambulations après la fin du jour, on y passe de la perte des sens à l’euphorie, de l’inquiétude à la rêverie, d’une colorimétrie aveuglante à un noir et blanc élégant.

Simple Symmetry

Des années passées à transpirer dans des groupes de garage ont préparé les frères Lipsky à briser les frontières de la culture des clubs commerciaux avec un son qui évoque l’essence du psych-rock sans jamais détonner aux côtés de bangers technoïdes certifiés.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2024-03-05/septieme-anniversaire-du-hasard-ludique https://fb.me/e/3vx5IgB1J https://fb.me/e/3vx5IgB1J https://www.lehasardludique.paris/soiree/2024-03-05/septieme-anniversaire-du-hasard-ludique#reservation

Azaazelus