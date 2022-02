Sensibilisation des jeunes footballeurs du FC Rouen FC ROUEN, 23 mars 2022, Le Petit-Quevilly.

Depuis 2016, la LICRA a intégré le programme OPEN FOOTBALL CLUB du Fondaction du football et intervient auprès des jeunes footballeurs des centres de formation et des pôles espoirs. Plusieurs interventions ont eu lieu en 2021 dans les centres de formation de clubs de football de Ligue 1 et Ligue 2 et dans des clubs de footbal amateur : du PSG, de Reims, de Strasbourg au Racing Mutest Académie, de Châlons-en-Champagne, de la Drôme, et de Nancy soit environ 390 jeunes footballeurs en formation sensibilisés. En 2022, des interventions auprès du club de Rouen, de Rennes et de Strasbourg sont prévus. Elle intervient également auprès de jeunes sportifs et de futurs éducateurs dans des CREPS (Centres de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives) et des écoles nationales de sport.

Non ouvert au public

Intervention de la Licra et sa section rouennaise auprès des jeunes footballeurs du centre de préformation FC Rouen

FC ROUEN 48 Avenue des Canadiens 76140 Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Seine-Maritime



2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:00:00